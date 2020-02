Metro na Bemowo. Rozbudowa II linii nabiera tempa i schodzi coraz głębiej pod ziemię [ZDJĘCIA]

Tarcze na pierwszym etapie prac do pokonania będą miały zaledwie 137 metrów – pod skrzyżowaniem ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej do korpusu stacji C04. Następnie tarcze będą drążyły kolejne odcinki tuneli, aż do torów odstawczych, za stacją Księcia Janusza - poinformował ratusz.