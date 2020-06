Miała być szkoła, będzie kościół. Mimo protestów mieszkańców, na działce na Odolanach powstanie świątynia. ''Nie odpuścimy tematu''

Spór o obszerną miejską działkę sięga kilku lat wstecz, a konkretniej prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz. Pierwotnie teren miał być przeznaczony pod budowę szkoły - taką decyzję podjęły władze Woli ku zadowoleniu mieszkańców dynamicznie rozwijających się Odolan. Niestety, mimo wcześniejszych zapowiedzi ratusz postanowił jednak oddać grunt na potrzeby budowy kościoła. Ma to być rekompensatą za działkę na Starym Mieście odebraną kościołowi po II wojnie światowej.

Na Odolanach w trakcie budowy jest szkoła na ul. Karlińskiego. W zamyśle władz dzielnicy ma być to ''nowoczesna, funkcjonalna i ekologiczna'' placówka (szczegóły o inwestycji przeczytacie w naszym artykule TUTAJ). Jednak jedna szkoła nie wystarczy, bo mieszkańców - zwłaszcza rodzin z dziećmi - wciąż przybywa. Kolejna podstawówka wydaje się więc być potrzebna ''na już''. Z kolei zdaniem kurii kościół św. Wawrzyńca oraz św. Grzegorza Wielkiego są za małe, by pomieścić wszystkich wiernych i to właśnie świątynia jest potrzebna.

Mając na uwadze, że budżet Miasta jeszcze przed pandemią cierpiał na brak środków na niezbędne odolańskie inwestycje, oraz fakt, że niezabudowany teren Odolan jest mocno ograniczony i ewentualny odkup działek przez Miasto od PKP / dewelopera nie wchodzi w grę – nie odpuścimy tematu działek przy ul. Grodziskiej. Poprosiliśmy Pana Prezydenta o ponowne pochylenie się nad postulatami mieszkańców - zapowiedziało Stowarzyszenie.

