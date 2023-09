Mieszkania komunalne w Warszawie. „W budowie jest 377 lokali”. Kiedy i gdzie powstaną?

W założeniach budżetu na 2024 roku znaleźliśmy informacje odnośnie mieszkań komunalnych. To niezwykle potrzebny punkt, ponieważ na rynku komercyjnym cena własnego „M” przekroczyła 15 tys. zł. To oznacza, że coraz mniej osób stać na mieszkanie. Z budżetu m.st. Warszawy w przyszłym roku finansowanych ma być kilka budów tanich miejskich mieszkań na wynajem. W budżecie zapisano to w następujący sposób:

Gdzie w Warszawie powstaną tanie mieszkania?

Największa inwestycja, która ma zostać otwarta w tym roku to blok na rogu Ząbkowskiej i Markowskiej (Praga-Północ). Gotowych będzie tam 186 mieszkań tzn. TBS, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego. To oferta przeznaczona dla osób o średnich dochodach. Najem jest w tym przypadku niższy niż na rynku, a lokator może bez przeszkód mieszkać latami. Kolejny blok TBS z 29 mieszkaniami powstaje przy ul. Strzeleckiej (Praga-Północ). Następny na Wawrze przy ul. Derkaczy, ale będzie gotowy dopiero w 2025 roku.

Ile jest tanich mieszkań? A ile miało być?

Trzeba jednak przyznać, że te liczby są niewielkie, jeśli spojrzymy na łączną liczbę mieszkań budowaną przez deweloperów w Warszawie. Każdego roku oddają do użytku kilkanaście tysięcy mieszkań (przykładowo w 2020 roku było to 17 352). Wspomniane powyżej liczby to tylko kropla w morzu potrzeb. Odbiegają one również od obietnicy Rafała Trzaskowskiego, który w swoim programie mieszkaniowym obiecywał 1500 mieszkań komunalnych rocznie.