Minśka, Mińska, a może Miśka? Mieszkańcy śmieją się z pomyłki ZDM. Ale to nie jedyny problem

Poprosiliśmy o informację, kiedy błąd zostanie naprawiony, a przy skrzyżowaniu pojawi się nowa tabliczka. Do czasu publikacji materiału ZDM nie odpowiedział na nasze pytania. Okazuje się, że to nie jedyna wątpliwość dotycząca feralnego znaku.

Historycznie Kamionek w XI wieku rozciągał się aż od ulicy Ząbkowskiej do Podskarbińskiej. Później - a szczególnie po przyłączeniu do Warszawy w 1889 roku - stopniowo tracił swoje "wpływy". Ostatecznie znalazł się jako osiedle na Pradze-Południe. W 2010 roku przyłączono do niego jednak tereny Stadionu Narodowego i Park Skaryszewski.

Gdzie przebiega wschodnia granica Kamionka? W statucie osiedla czytamy: _ "Granice Osiedla Kamionek przebiegają następująco: od północnej granicy Dzielnicy stroną nieparzystą ul. Podskarbińskiej do zbiegu z ul. Grochowską." _Czyli według tej definicji skrzyżowanie Mińskiej i Chodakowskiej jest na Kamionku. Z tym, że tabliczki ustalane są według innych kryteriów.

Zarząd Dróg Miejskich korzysta z MSI (Miejski System Informacyjny). Sprawdziliśmy, obszar "Kamionek" (wschodnią granicę) wyznaczają tam ulice: Stanisławowska – Chodakowska do granicy dzielnic Praga-Północ/Praga-Południe. Stąd nazwa Grochów umieszczona na znaku. Co ciekawe, na zdjęciach z Google Street View z 2018 roku na feralnym znaku pojawia się napis Kamionek. Ten sam jest zresztą do dziś na okolicznych domach. Zapytaliśmy również o to ZDM.