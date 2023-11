Morderstwo w szkole w Warszawie. Sąd Najwyższy oddalił kasację w sprawie Emila B. Podtrzymano karę 25 lat więzienia za zabójstwo kolegi

Sąd Najwyższy oddalił w czwartek 16 listopada kasację w sprawie Emila B., który w 2019 roku w szkole przy ul. Króla Maciusia w warszawskim Wawrze, zabił nożem o rok starszego kolegę.

Ta sprawa jest wyjątkowa nawet w skali spraw rozpoznawanych w SN o poważne przestępstwa, bo kiedy nastolatek zabija innego nastolatka, to pojawiają się podstawowe pytania. (...) Gdzie byli dorośli? Czy proces karny był po to, żeby zaspokoić poczucie sprawiedliwości, ale też po to, aby trochę zwolnić się w winy? - podkreślił w uzasadnieniu czwartkowego orzeczenia Sądu Najwyższego sędzia Włodzimierz Wróbel.