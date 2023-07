KPOP NATION w Warszawie

KPOP NATION to największe święto muzyki koreańskiej na świecie. Pierwszy na tak ogromną skalę festiwal KPOP-owy w Polsce odbędzie się 23 września na PGE Narodowym w Warszawie. - Festiwal będzie największym wydarzeniem w Europie, a także pierwszym stadionowym koncertem KPOP, który odbędzie się w Europie Wschodniej - zapowiadają organizatorzy imprezy.

KPOP NATION w dosłownym tłumaczeniu oznacza społeczność, czyli fanów KPOP-u, który narodził się jako koreańska muzyka popularna i dorastał wraz z globalnym fandomem. To główny cel KPOP NATION - zbudowanie miejsca, w którym fani KPOP-u z całego świata mogą dzielić się swoją pasją i komunikować się z artystam.

Festiwalowi przyświeca jasna idea – to wydarzenie dla KPOP-owej społeczności. - Dążymy do tego, aby KPOP NATION był stałym punktem na festiwalowej mapie jako największy europejski festiwal muzyki koreańskiej tworzony dla fanów i przez fanów. To święto muzyki, tańca, nierozerwalnej więzi między artystami i ich fanami, a także wspomnień, które pozostaną na całe życie - piszą organizatorzy.