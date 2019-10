,,Na wschód od Hollywood” - cała prawda o ludziach, którzy robią teatr

Scenariusz komedii i teksty piosenek napisał Tomasz Jachimek – znany kabareciarz i dziennikarz. Reżyserem spektaklu jest Jerzy Jan Połoński, który doskonale przełożył kabaretowy humor na język sceniczny. Twórczy duet prezentuje mity krążące na temat zawodu aktora i problemach, z jakimi na co dzień mierzą się ludzie pracujący w kulturze.

Ideały kontra rzeczywistość

Igor Skałecki (Wojciech Stolorz w dublurze z Michałem Karwowskim) jest wzorowym, pełnym ideałów i przepełnionym ambicjami absolwentem szkoły teatralnej. Zaraz po ukończeniu szkoły, otrzymuje główną rolę w najnowszej premierze i etat w stołecznym Teatrze Nieprzeciętnym. Swój wielki sukces i niewątpliwie spełnienie marzeń to również zasługa miłujących sztukę rodziców Igora, którzy przez całe dzieciństwo spędzone w Wołominie, przygotowywali go do idealnego życia warszawskiego aktora. Głodny artystycznych przeżyć rozpoczyna swoją pierwszą pracę z głową pełną akademickich ideałów i wyobrażeń. Przyszłość artystyczna Igora rysuje się cudownie do czasu, gdy po raz pierwszy przekracza teatralne drzwi.