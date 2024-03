Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźnik dochodów podatkowych dla gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca na 2023 rok. Dane te posłużą głównie do obliczenia wysokości subwencji i wpłat samorządów do budżetu państwa w 2023 r., jednak możemy się z nich dowiedzieć, które gminy są najbogatsze oraz najbiedniejsze. Przeanalizowaliśmy te dane, skupiając się na gminach (wskaźnik G) na Mazowszu. Najwyższy wskaźnik odnotowano w gminie Nadarzyn - 7427,75 zł, natomiast najskromniej wypadła gmina Rusinów - 644,36 zł. W Warszawie jest to 4861,20 zł.

