Napad na sklep na warszawskim Targówku. Zatrzymano 22-latka podejrzanego o sterroryzowanie kasjerki. Gruzin był poszukiwany od marca

13 marca 2023 roku na warszawskim Targówku doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Późnym wieczorem, do jednego z tamtejszych sklepów wszedł mężczyzna, który wykorzystując to, że na terenie obiektu nie ma żadnych klientów, podszedł do ekspedientki i zażądał pieniędzy z kasetki.

Agresor wszedł za ladę, zagroził kobiecie nożem, a następnie rozpylił nieustaloną substancję w kierunku jej twarzy. Po zabraniu gotówki, napastnik uciekł z miejsca zdarzenia. Kasjerka niezwłocznie wezwała policję.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego komisariatu przy ul. Chodeckiej od razu zajęli się sprawą.