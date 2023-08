Naukowcy z Politechniki Warszawskiej pracują nad udoskonaleniem badań EKG. Uczeni wykorzystują sztuczną inteligencję

My mówimy: przekop mi tę piaskownicę i wyjmij wszystkie kamyczki. Ale to my wytyczyliśmy tę piaskownicę - czyli dostarczamy danych. I znamy każdy z tych kamieni, bo to my określamy język, w którym opisane są rozwiązania. Sztuczna inteligencja lepiej skaluje nasze wysiłki. Ona zrobi to bardzo szybko - przekonuje Buchner