Nie żyje policyjny pies Rico. Stołeczni funkcjonariusze żegnają czworonożnego bohatera. ''Żegnaj partnerze''

Rico był wyjątkowym członkiem zespołu warszawskich antyterrorystów. Można wręcz nazwać go Warszawskim Komisarzem Alexem, który ryzykował czymś więcej, niż jedynie koniecznością powtórzenia sceny na planie filmowym. Funkcjonariusze zawsze podkreślali, że pies jest świetny w tym, co robi.

- Działa tak szybko, że sami przestępcy niewiele z tego pamiętają. Gdy pytałem jednego z zatrzymanych, czy widział psa, odpowiadał, że widział jedynie czarną plamę - wspominał jeden z policjantów operacyjnych w rozmowie z nami kilka miesięcy temu.

Zawsze można było na nim polegać. - On zawsze chce wyjść przed nas, tak jakby chciał nas bronić - mówił przewodnik Rico - Dla nas jest wyjątkowy, niejednokrotnie dzięki niemu łatwiej nam było podejmować decyzje, bo wiedzieliśmy, że idzie z nami i jeśli dojdzie do kontaktu z przeciwnikiem, będziemy mogli na niego liczyć - dodał.

Jak podkreślali funkcjonariusze, Rico ''to nie tylko członek zespołu, ale i przyjaciel''. O psim bohaterze stołecznej policji możecie przeczytać więcej TUTAJ.

''Żegnajcie nasi niebiescy bracia"

To już kolejne smutne informacje o psach służących w policji. Pod koniec lutego na terenach należących do policji na Pradze-Południe doszło do awarii sieci ciepłowniczej. Gorąca woda zalała laboratorium kryminalistyczne, a także kojce z psami policyjnymi. Zginęło sześć zwierząt specjalnie wyszkolonych do wykrywania niebezpiecznych materiałów. Po tej tragedii funkcjonariusze uhonorowali swoich ''niebieskich braci'':