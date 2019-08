Nieskończenie wiele atrakcji, czyli nowe otwarcie Centrum Janki

Mateusz Gessler, Maja Sablewska, Ewa Farna i rybka MiniMini – to tylko niektóre z gwiazd, które pojawią się w Centrum Janki, by wspólnie z Klientami świętować nowe otwarcie. Cykl niezapomnianych atrakcji zacznie się nietypowo, bo … od kuchni, a zakończy wielkim muzycznym finałem!

Pierwszego dnia Wielkiego Otwarcia nowego Centrum Janki, w środę 21 sierpnia w godzinach 13.00-19.00, do Centrum Janki zawitają mistrzowie kuchni. Znany kucharz i restaurator Mateusz Gessler pokaże, jak przyrządzić smaczne i efektowne dania, a zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji „MasterChef Junior” – Natalia Paździor – przeprowadzi warsztaty kulinarne dla najmłodszych.

Kolejnego dnia, w czwartek 22 sierpnia, scenę w Centrum Janki opanują młode lokalne talenty. Tego dnia rozpocznie się dwudniowy casting do konkursu Talent Show, w którym mieszkańcy Warszawy, Janek i okolic będą mogli zaprezentować swoje umiejętności oraz powalczyć o nagrodę główną – rodzinny wyjazd do Disneylandu. Gwiazdą Dnia będzie słynny vloger Karol „Blowek” Gązwa.

Piątek, 23 sierpnia upłynie na pokazach najnowszych kolekcji mody sportowej oraz rozmowach o zdrowym stylu życia, które poprowadzi dziennikarka i prezenterka Paulina Smaszcz-Kurzajewska. Nie zabraknie również spotkania z gwiazdą: Centrum Janki odwiedzi specjalistka od zieleni i designu ogrodów Maja Popielarska, która opowie, jak zadbać o swój ogród na jesień, a także zaprezentuje najciekawsze rośliny sezonu.

Weekend rozpoczniemy modową Bitwą na Style, którą stoczą Maja Sablewska i Zosia Ślotała. W sobotę 24 sierpnia emocjonującym stylowym starciu będą mogli wziąć udział również klienci Centrum Janki. Gospodarzem tego dnia będzie Rafał Maślak, który poprowadzi również pokazy mody oraz zachęci klientki do udziału w modowych metamorfozach.

Ostatni dzień Wielkiego Otwarcia Centrum Janki to święto rodzinnej rozrywki i dobrej muzyki. W niedzielę, 25 sierpnia, odbędzie się finał konkursu Talent Show, któremu przewodniczyć będą ekspert w tańcu Rafał „Roofi” Kamiński oraz aktorka Monika Mrozowska. Na zakończenie wydarzenia na scenie w Centrum Janki wystąpią uwielbiany przez nastolatki zespół 4Dreamers oraz Ewa Farna.

5-dniowe świętowanie otwarcia nowego Centrum Janki to również atrakcje dla najmłodszych. Każdego dnia dzieci bawić i uczyć będzie rybka MiniMini, której będą towarzyszyć Barbie, Hot Wheels czy Tomek i przyjaciele.

Wszystkie atrakcje na otwarcie nowego Centrum Janki są bezpłatne.