"Praska Ślizgawka" już otwarta

Centrum Praskie Koneser w trakcie całego roku inicjuje setki różnorodnych wydarzeń, w których licznie uczestniczą zarówno mieszkańcy Pragi, jak i całej Warszawy. Ogólnodostępny plac Konesera jest przestrzenią przyjazną, otwartą i integrującą, czego przykładem jest "Praska Ślizgawka Konesera”. Klimatyczne lodowisko sprzyja aktywnemu wypoczynkowi nie tylko w gronie rodziny czy przyjaciół, ale też sąsiadów i nieznajomych. To czas spędzany na świetnej zabawie, która jednocześnie wspiera budowanie i zacieśnianie relacji międzyludzkich - mówi Magdalena Socorro-Czerwińska, Dyrektor Komercyjna Centrum Praskiego Koneser.

Organizatorzy zimowej atrakcji podkreślają, że pierwsze wejście w ciągu dnia od poniedziałku do piątku przeznaczone jest dla grup szkolnych, po umówieniu z obsługą lodowiska.

Praska Ślizgawka 2023. Cennik i oferta specjalna

Wstęp na lodowisko to koszt 10 złotych (jedna sesja trwa 75 minut). Taką samą kwotę trzeba będzie zapłacić za wypożyczenie łyżew . Na klientów Centrum Praskiego Koneser czeka również oferta specjalna. Po okazaniu paragonu na minimum 30 złotych z bieżącego dnia, będą oni mogli skorzystać bezpłatnie zarówno ze ślizgawki, jak i wypożyczalni (jeden paragon uprawnia jedną osobę do wejścia gratis).

Na taflę za darmo wejdą także dzieci do 10. roku życia, pod opieką osoby dorosłej - w dni powszednie (w godz. 10.15-14.30), a także w trakcie przerwy świątecznej (28-31 grudnia) oraz ferii zimowych (15-19 oraz 22-26 stycznia 2024 r.) w godzinach funkcjonowania lodowiska (wszystkie sesje). Oferowana będzie też usługa ostrzenia łyżew (15 zł) oraz możliwość wypożyczenia chodzika (10 zł/30 min).

Na poniższej grafice przedstawione są wszystkie niezbędne informacje dla osób zainteresowanych zabawą na "Praskiej Ślizgawce".

Otwarto lodowisko w Centrum Praskim Koneser Aleksy Witwicki

Partnerem "Ślizgawki” po raz kolejny została marka Pepsi, należąca do PepsiCo Polska. Lodowisko jest jednym z elementów ogólnopolskiej, świątecznej kampanii "Świętuj po swojemu”, która ma za zadanie zachęcić do spędzenia świąt bez przymusów i obowiązków. Kampania trwa od listopada do grudnia tego roku i obejmie kanały digital, radio, TV, YouTube oraz social media.