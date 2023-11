Nietypowy pasażer na warszawskim lotnisku. Gekon przeleciał wiele kilometrów, by dostać się do stolicy naszego kraju Michał Mieszko Skorupka

Pracownicy terminalu cargo znaleźli na warszawskim lotnisku młodego gekona. O egzotycznym gościu poinformowano strażników z Ekopatrolu, którzy zawieźli go w bezpieczne miejsce. Zdaniem służb, zwierzę najprawdopodobniej odbyło długą podróż z Ameryki Południowej. - Przebiegle nie skorzystał z terminala do odprawy pasażerów, od razu ruszył do terminala cargo licząc, że nikt go nie zauważy. Jego przewidywania okazały się słuszne - relacjonuje Straż Miejska.