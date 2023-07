Nowoczesny apartament w Złotej 44 na sprzedaż. Za "jedyne" 11 mln zł. Do tego ogromny czynsz

Sprzedają luksusowy apartament w Złotej 44

Oferta pojawiła się na stronie Nieruchomości-online.pl. Metr kwadratowy apartamentu w Złotej 44 kosztuje tyle, co osobówka Kia Picanto lub Fiat Panda z salonu. W sumie przyszły właściciel 238-metrowego mieszkania z widokiem na Warszawę musi wyłożyć na stół 11 milionów złotych. Do tej kwoty dochodzą comiesięczne opłaty za czynsz - 9000 zł.

To jeden z kilku apartamentów, jakie obecnie można kupić w Złotej 44 - jednym z najbardziej rozpoznawalnych wieżowców w centrum stolicy. Do użytku wszystkich mieszkańców jest m.in. siłownia, saumy, największy prywatny basen w Polsce, sale konferencyjne, bawialnia dla dzieci, taras i jacuzzi. To prawdziwe luksusy, za które trzeba zapłacić miliony.

Wróćmy do apartamentu za 11 mln zł. W galerii poniżej można zobaczyć, jak wyglądają jego wnętrza: