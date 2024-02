Nowy zabytek kolejowy w Warszawie. Do rejestru trafiła wieża węglowa z "ery pary". To jedyny taki obiekt w stolicy Martyna Konieczek

Żelbetowy zasobnik węglowy do nawęglania parowozów, znajdujący się przy ul. Gniewkowskiej na Woli, trafił do rejestru zabytków. Nowy zabytek jest unikatowy w skali Warszawy - to jedyny taki kolejowy obiekt w stolicy. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte na wniosek stowarzyszenia "Kamień i co? Ratujemy warszawskie zabytki". Szczegóły poniżej.