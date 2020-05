Otwarto przedszkola i żłobki w stolicy. W Łodzi prawie pół tysiąca pracowników z podejrzeniem koronawirusa. W Warszawie bez testów

Prezydent sprecyzowała to "podejrzenie" jako wynik "pozytywny" albo "wątpliwy". Z jej słów wynika, że prawie pół tysiąca z przebadanych najprawdopodobniej zetknęło się z chorobą, bo wykształciły się u nich przeciwciała na koronawirusa: mogli już np. przejść chorobę, ale bezobjawowo.

W poniedziałek rano o wynikach tych testów poinformowała Hanna Zdanowska, prezydent miasta. - Decyzja o przebadaniu wszystkich pracowników żłobków i przedszkoli przed ich otwarciem to była dobra decyzja. Nie wiem, ilu uniknęliśmy tragedii, nie wiem jak premier, jak minister zdrowia mogą spać spokojnie podejmując decyzję o zezwoleniu na otwarcie żłobków i przedszkoli nie zapewniając wcześniej pracownikom podstawowych badań. Na 3337 przebadanych pracowników żłobków i przedszkoli, osób z podejrzeniem mamy 456. To blisko 14 procent - mówiła Hanna Zdanowska.

Zanim władze Łodzi zdecydowały się na otwarcie w poniedziałek miejskich żłobków i przedszkoli, w magistracie zapadła decyzja o przebadaniu wszystkich pracowników z placówek wyznaczonych do uruchomienia.

Ratusz przekonuje, że otwarcie placówek było ogromną operacją logistyczną i finansową. Warszawa kupiła w tym celu blisko 3 mln par rękawiczek, ponad 210 tys. maseczek jednorazowych i ponad 120 tys. maseczek wielorazowego użytku, ponad 21 tys. przyłbic i ponad 3,5 tys. fartuchów. A przed otwarciem placówek zdezynfekowano tereny w pobliżu przedszkoli i żłobków, włączając w to także place zabaw.

Władze Łodzi podjęły decyzję, że, jeżeli choć jeden pracownik miał wynik "podejrzany", to jego placówka nie będzie otwarta.

456 osób z "podejrzeniem" jest skierowanych do badania w sanepidzie - na dodatkowe testy, które wykażą, czy badany ma geny koronawirusa, co ostatecznie wyjaśni, czy aktualnie choruje na COVID-19.

W przestrzeni wspólnej rodzice będą mogli przebywać przy zachowaniu co najmniej 2 m dystansu. Ponadto, czas pobytu rodziców będzie ograniczony do niezbędnego minimum – rodzice powinni jak najszybciej przekazać lub odebrać dziecko, nie spacerować po placówce i nie prowadzić rozmów telefonicznych.

Przyjęcia do grup będą się odbywały tylko w określonych godzinach. Zdrowe osoby, przyprowadzające i odprowadzające dzieci, będą musiały przestrzegać środków ostrożności - osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe.

- Bezpieczeństwo to nasz priorytet – od niego zależy zdrowie dzieci i personelu. Dlatego zadbaliśmy o wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej i wprowadziliśmy szczegółowe procedury – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Sale będą wietrzone co godzinę, a dzieci będą pilnowane, aby często myły ręce (m.in. przed posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza). Place zabaw były dezynfekowane, a dzieci będą z nich korzystały wyłącznie w małych grupach.

W przedszkolach i żłobkach nie będzie żadnych zajęć dodatkowych, ani imprez okolicznościowych. Pracownicy będą codziennie przeprowadzali krótki wywiad z osobami przyprowadzającymi dzieci (najlepiej, gdyby były to te same osoby). Maluchom będzie mierzona temperatura. Dziecko nie zostanie przyjęte do placówki, jeśli ma podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5°C), pracownik zaobserwuje u niego katar, kaszel, kichanie.

POLECAMY TEŻ: