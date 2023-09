Otwock chce odzyskać status uzdrowiska. Trwają przygotowania do odwiertów geotermalnych Michał Mieszko Skorupka

W Otwocku trwają prace przygotowujące do wykonania odwiertów geotermalnych. Pozyskanie wody o wysokiej jakości mogłoby mieć przełożenie m.in. na niższe ceny za ogrzewanie dla tamtejszych mieszkańców. Ponadto miałaby ona zastosowanie do celów leczniczych oraz przyczyniłaby się do rozwoju rekreacyjno-turystycznej. Jak podkreśla prezydent miasta Jarosław Margielski, inwestycja może być także potężnym krokiem w kierunku przywrócenia Otwockowi statusu uzdrowiska.