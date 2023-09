Przebudowa placu Na Rozdrożu wchodzi w kolejny etap. Będą utrudnienia dla kierowców

Aleje Ujazdowskie

Po stronie Mokotowa, Aleje Ujazdowskie zostaną przejściowo zwężone do jednego pasa ruchu w każdą stronę, około 120 metrów przed wjazdem na plac Na Rozdrożu. Na samym placu jadący w stronę centrum będą mieli do dyspozycji jeden pas do jazdy prosto i jeden do skrętu w ulicę Koszykową. W przeciwnym kierunku, od ulicy Koszykowej, będzie tak samo: jeden pas do jazdy prosto i jeden do skrętu w aleję Szucha .Aleje wrócą do swojego normalnego przekroju zaraz za placem, po stronie Pięknej.