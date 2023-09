Otwarto oferty w przetargu na wiadukt nad Chełmżyńską. Rembertów doczeka się likwidacji trefnych przejazdów

Przejazdy kolejowe - zmora Rembertowa

To niezwykle wyczekiwane inwestycje, o których pisaliśmy obszernie w 2021 roku. Wówczas radni dzielnicy obawiali się, że budowa zostanie zablokowana i mobilizowali dzielnicę by zintensyfikowali działań w tej kwestii. Obecnie Stołeczny Zarząd Rozbudowy miasta koordynuje wszystkie trzy przejazdy dla Rembertowa. Na wiadukcie wzdłuż ciągu ulicy Chełmżyńskiej znajdzie się jedna jezdnia zapewniająca po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Po jej wschodniej stronie powstanie chodnik i ścieżka rowerowa, a od strony zachodniej sam chodnik.

Do przetargu zgłosiło się bardzo wielu chętnych, bo złożono aż 10 ofert, w przedziale od 68 do aż 87 milionów złotych. Poniżej przedstawiamy wszystkie oferty:

Nowy przejazd na przełomie 2025 i 2026 roku?

Jak mówi w rozmowie z nami Agata Choińska-Ostrowska, rzeczniczka prasowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, finansowanie inwestycji ze strony miasta jest zapewnione. Pokryje ono połowę kosztów inwestycji, ponieważ będzie ona realizowana do współki wraz z PKP PLK. Od zawarcia porozumienia między kolejarzami a stołecznym ratuszem na współfinansowanie tej inwestycji minęło już zresztą kilka lat. Droga przebiegnie na zachód od istniejącego przejazdu kolejowego i będzie miała długość ok. 700 m, z czego ok. 140 m to długość wiaduktu. Po jej wybudowaniu istniejący w ul. Chełmżyńskiej przejazd w poziomie szyn zostanie zlikwidowany. Wykonawca prac będzie miał 20 miesięcy od podpisania umowy na realizację inwestycji.