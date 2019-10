Padł nowy rekord w udzielaniu Pierwszej Pomocy. Jurek Owsiak ogłosił hasło i cel zbiórki 28. Finału WOŚP [ZDJĘCIA]

Czy próba pobicia Rekordu w Pierwszej Pomocy zakończyła się sukcesem? Oficjalnie jeszcze nie zostało to potwierdzone, ale wszystko na to wskazuje, bo w minionym roku udział wzięło 116 342 uczestników.

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony jest nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku i skierowany jest do pierwszych trzech klas w szkołach podstawowych. Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jesteśmy pierwszym krajem na świecie, w którym wprowadzono na tak ogromną skalę naukę pierwszej pomocy i podstawowych czynności ratujących życie. Do tej pory Programem objętych jest ponad 30 tysięcy nauczycieli z ponad 12,5 tysiąca szkół – czyli z 92 procent wszystkich szkół podstawowych. Oznacza to, że blisko 3 miliony dzieci uczy się podstaw pierwszej pomocy.

”Wiatr w żagle”

Na koniec akcji Jurek Owsiak ogłosił, na co będzie przeznaczona zbiórka pieniędzy podczas kolejnego Finału WOŚP w 2020 roku.

- 12 stycznia 2020 roku będziemy zbierali pieniądze dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Skupiamy się na chirurgii ogólnej, kardiochirurgii, neurochirurgii. Zbieramy na wyposażenie sal operacyjnych, oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej zakładów diagnostyki obrazowej – powiedział Jurek Owsiak.

Najogólniej mówiąc – Fundacja zbierać będzie środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Chirurdzy wszystkich specjalności dzień i noc w całej Polsce ratują życie tych dzieci. Aby operacje były skuteczne i bezpieczne i aby jak najmniej było powikłań, a wyniki wczesne i odległe nie różniły się od najlepszych na świecie, potrzebne są najnowocześniejsze i bardzo kosztowne urządzenia medyczne. Stanowią one niezbędne wyposażenie sal operacyjnych, oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej, czy zakładów diagnostyki obrazowej. Należą do nich: lampy operacyjne, stoły operacyjne, diatermie, aparaty do znieczulenia, sprzęt monitorujący, urządzenia teletransmisyjne, aparaty RTG z ramieniem C, zestawy endoskopowe. Cel Finału obejmuje także zakup wyposażenia dla oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej. W ich przypadku planowane są zakupy inkubatorów, monitorów, respiratorów, a także strzykawek automatycznych i objętościowych. Ponadto, zarówno dla sal operacyjnych, jak i oddziałów pooperacyjnych, niezbędne będą zakupy ultrasonografów i echokardiografów.