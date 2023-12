Pensja minimalna od 2024 roku. Ile będzie wynosić najniższe wynagrodzenie?

Czeka nas podwyżka pensji minimalnej. Ocenia się, że od początku roku 2024 minimalne wynagrodzenie będzie pobierać ponad 3,5 miliona osób. Przypomnijmy, że w przypadku prognozowanego wskaźnika cen na następny rok wynoszącego co najmniej 105 procent, ustala się dwa terminy zmiany minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej (od 1 stycznia i od 1 lipca). Obecnie mamy do czynienia z taką sytuacją drugi rok z rzędu. Stawki zostały już ustalone we wrześniowym rozporządzeniu Rady Ministrów, zakładając dość znaczną podwyżkę.