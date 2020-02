Pet Shop Boys w Polsce 2020. Brytyjski duet wystąpi w maju na warszawskim Torwarze [BILETY, DATA]

Pet Shop Boys to brytyjski duet, który tworzą wokalista Neil Tennant oraz instrumentalista Chris Lowe. Prawie 40 lat temu poznali się w sklepie z elektroniką i postanowili założyć zespół. Nazwę Pet Shop Boys zapożyczyli od znajomych, którzy pracowali w sklepie zoologicznym. W krótkim czasie odnieśli oszałamiający, światowy sukces. Pierwszym singlem Pet Shop Boys było nagranie "West End Girls", które na rynku pojawiło się latem 1984 r. i szybko zawładnęło brytyjskimi listami przebojów. W Polsce zespół wystąpi w ramach trasy Dreamworld: The Greatest Hits Live . Co więcej, koncert będzie także doskonałą okazją do posłuchania najnowszych piosenek zespołu, ponieważ pod koniec stycznia 2020 roku duet wydał kolejny krążek.