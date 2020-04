Piaseczno apeluje o oszczędzanie wody. Susza na Mazowszu daje się we znaki. Co z Warszawą?

Problem suszy podejmują też samorządy. Na razie uspokajają mieszkańców, zarzekając się, że ograniczeń w dostępie do wody nie będzie. Przed szereg wyszedł samorząd Piaseczna, który poprosił o racjonalne korzystanie z zasobów.

Na wysokości Bulwarów Wiślanych, w punkcie pomiarowym, Wisła ma jedynie 48 centymetrów. Choć do "rekordu" z 2015 roku jeszcze daleko (wtedy rzeka w tym samym punkcie miała 26 cm), warto zauważyć inną prawidłowość. Niski stan Wisły obserwowany jest zazwyczaj latem, w lipcu/sierpniu. Tym razem lustro wody obniżyło się już pod koniec kwietnia. W związku z tym za kilka miesięcy możemy - niestety - notować kolejne "rekordy".

"W związku z panującą suszą atmosferyczną oraz zwiększonym poborem wody, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie zwraca się do mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno z prośbą o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej" - czytamy na stronie miejscowego ratusza. Komunikat pojawił się także na stronie miejskich wodociągów. Samorząd prosi, by ograniczyć podlewanie ogródka, a także mycie samochodów.