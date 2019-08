Piaskowa 9. Ponad 6 milionów zł na remont 10-letniego bloku socjalnego. Prace potrwają kolejny rok

Piaskowa 9 - fuszerka dekady

Komunalny blok powstał w 2009 roku, po dwóch latach budowy. Kosztował 60 milionów złotych. W środku znalazło się 298 mieszkań, które rozdzielało miasto. Przy Piaskowej 9 zamieszkali m. in. ci z niższymi zarobkami czy osoby wykwaterowane z sypiących się miejskich kamienic. Mieli dostać nowy, dopiero co ukończony blok. W ubiegłym roku ekspertyza wykazała fatalny stan techniczny budynku. W raporcie znalazły się informacje o pękających ścianach, uginających się stropach czy nadmiernym zawilgoceniu budynku.

Dzielnica musiała wykwaterować stamtąd ok. 1/2 mieszkań, bowiem nie we wszystkich częściach budynku wykryto wady techniczne. Mieszkańcy na czas remontu mieli otrzymać lokale zamienne. Przeprowadzki potrwały blisko rok. Przypomnijmy, że burmistrz wystąpił wówczas do miasta o dodatkowe 3 mln zł, które pozwoliły na szybki remont 100 pustostanów. To właśnie do nich przeniesiono lokatorów z Piaskowej 9.