Piękny lokal na Mokotowie w końcu zyska nowe życie. Powstanie tam centrum kulturalno-gastronomiczne

Kultowy lokal na Mokotowie wróci do łask

To miejsce bardzo popularne i charakterystyczne zwłaszcza dla mieszkańców Mokotowa. Jeszcze w latach 70. XX wieku mieścił się tam sklep odzieżowy. Już bardziej współcześnie przez wiele lat mieścił się tam popularny sklep z odzieżą używaną. W 2010 roku wystąpił m.in. w teledysku do piosenki Stasiaka pt. "Ja chcę być vintage" . Jednak od czasu zamknięcia sklepu kilka lat temu świecił pustkami. Jak poinformował portal eska.pl były duże problemy z jego wynajęciem. W 2021 roku podpisano umowę na wynajem od mokotowskiego ZGN-u, ale okazało się, że jego stan techniczny nie pozwala na otwarcie tam działalności.

W grudniu tego samego roku Fundacja Rozwoju Kinematografii zaczęła starania i przywrócenie lokalowi świetności. Problemem był znowu stan techniczny, w tym m.in. stan instalacji elektrycznej. Część posadzek jest chroniona przez konserwatora zabytków. Dopiero pod koniec 2023 roku fundacja otrzymała wszystkie zgody pozwalające na remont tego miejsca i przystosowanie go do swoich potrzeb, a co za tym idzie, pojawiła się szansa, że przestanie świecić pustkami.