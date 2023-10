Pierwszy ranking polskich miast w mobilności współdzielonej. Stolica najlepsza w kraju, ale wyróżnione też inne miasta z Mazowsza

Aglomeracja warszawska została wybrana najbardziej przyjazną mobilności współdzielonej w Polsce, w rankingu przygotowanym przez naukowców SGH i stowarzyszenie Mobilne Miasto. Warszawa została najlepiej ocenionym dużym miastem, ale także wśród mniejszych miejscowości zostało wyróżnionych sporo miast na Mazowszu. Szczegóły w artykule poniżej.

"Tytuł Mobilnego Miasta" to pierwsze w Polsce badanie miejscowości - od małych po największe - pod kątem ich otwartości i wsparcia dla usług mobilności współdzielonej. Autorzy rankingu ocenili aż 213 miast - wszystkie, w których w ostatnim roku (2022) dostępne były samoobsługowe rowery miejskie, systemy hulajnóg elektrycznych, e-skutery i car sharing. - Chcieliśmy zbadać, a następnie pokazać innym, które miasta i w jaki sposób dbają o mobilność współdzieloną, która jest bardzo ważna dla zrównoważonego transportu w mieście. Do tej pory nie było jednak w Polsce zestawienia, które pokazywałoby zróżnicowanie miast pod względem warunków do jej rozwoju - mówi Adam Jędrzejewski, założyciel i prezes Mobilnego Miasta (MM). Ocena jakościowa dotyczyła otwartości i przyjazności miast wobec rozwiązań mobilności współdzielonej - złożyło się na nią 20 mierników w czterech obszarach. Pod lupę trafiły takie dziedziny, jak:

regulacje i polityki miejskie,

stan infrastruktury,

dywersyfikacja transportu,

wykorzystanie danych i technologii związanych z mobilnością współdzieloną. - Warszawa wpisała transport współdzielony w wiele swoich strategicznych dokumentów rozwojowych i zasługuje to na uznanie. Wyzwaniem wciąż jednak pozostaje przełożenie tych założeń na rzeczywistość widoczną na ulicach - czytamy w raporcie z pierwszej edycji "Tytułu Mobilnego Miasta. Zauważono, że w stolicy jest bogata oferta transportu zbiorowego, jednak bez systemowego wsparcia dla mobilności współdzielonej i logistyki miejskiej, za wyjątkiem dwóch wspieranych modalności: rowerów miejskich i taxi. Jako minusy wskazano wysoki wskaźnik motoryzacji indywidualnej na poziomie 953 aut na 1000 mieszkańców, a także stosunek długości dróg rowerowych do dróg samochodowych wynosi jedynie 29%.

Stolica zwyciężyła, jak czytamy w raporcie, głównie za sprawą największej dywersyfikacji modalności transportu współdzielonego, aczkolwiek jej oferta w zakresie rowerów cargo udostępnianych mieszkańcom wymaga funkcjonalnej i wolumenowej rozbudowy. Autorzy raportu sugerują stworzenie ram do wykonania uchwały Rady Miasta w zakresie usług car

sharingu oraz wpisanie działań na rzecz rozwoju mobilności współdzielonej do Programu zrównoważonej mobilności m.st. Warszawy do 2026 roku.

Na uwagę zasługuje, że wyróżniono sporą liczbę mniejszych miast z województwa mazowieckiego. W kategorii miast od 30 to 100 tysięcy mieszkańców w pierwszej piątce znalazły się: Pruszków,

Piaseczno,

Grodzisk Mazowiecki. Natomiast w kategorii miast poniżej 30 tysięcy mieszkańców najlepszy okazał się Nowy Dwór Mazowiecki. Co ciekawe, uwagi dotyczące plusów, minusów i rekomendacji dla Pruszkowa Nowego Dworu Mazowieckiego czy Piaseczna są bardzo podobne do Warszawy. Jak widać przynależność do aglomeracji, korzystanie z wspólnego transportu publicznego, sieci skoordynowanych rowerów miejskich, car sharingu bardzo wysoko pozycjonują te miasta. Problemy są podobne: wysoki wskaźnik motoryzacji indywidualnej (chociaż w obu miastach niższy niż w Warszawie) oraz stosunek długości dróg rowerowych do dróg samochodowych (niższy niż w Warszawie - odpowiednio 22% oraz 14%). Zwraca się uwagę, że Od 2022 r. w Nowym Dworze Mazowieckim można zamawiać jedzenie i zakupy prosto do domu za pomocą aplikacji mobilnej - co nie jest tak powszechne w

mniejszych miejscowościach. Rekomenduje się natomiast w tych miejscowościach utworzenie tzw. hubów mobilności. Infrastrukturalne łączenie oferty transportu zbiorowego z różnymi modalnościami transportu współdzielonego w jednym miejscu, także car sharingu, rowerów elektrycznych itd.

