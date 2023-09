Pijana Wiśnia, czyli lwowska chwila zapomnienia. Ukraiński lokal w Warszawie, który podbija światowe rankingi

To właśnie tam narodziła się kultywowana do dziś tradycja kosztowania nalewki. U jej początków stoją polscy mieszczanie i mieszczanki ze Lwowa.

Niewątpliwie jednak królową wszystkich tego typu trunków od zawsze była i jest do dzisiaj – wiśniówka, która szybko zyskała miano "sympatycznej wizytówki miasta ze wschodu". Okazuje się, że była to też idealna forma nawiązania kontaktu i przypodobania się kobiecie w dawnych czasach.

- Bardzo często zdarzało się, że młody, dobrze wychowany mieszczanin z małą piersióweczką przy sobie podchodził do gospodyni, młodej dziewczyny, jak to się powinno mówić poprawną staropolszczyzną – do panny i w elegancki sposób proponował jej spróbowanie. Stąd ten napis na ścianach "i ona nie odmówi". To była najsubtelniejsza forma zagajenia kobiety, coś w stylu "a panienka będzie łaskawa spróbować czy to odpowiada gustom". Nie ma to nic wspólnego z niemoralnością – opowiada przedstawiciel Pijanej Wiśni.