Plac zabaw w Parku Ujazdowskim padł ofiarą swojej popularności. Obiekt został zamknięty do odwołania i wymaga remontu

Pod facebookowym postem z informacją pojawiła się lawina komentarzy. Mieszkańcy najczęściej zwracają uwagę na to, że codziennie to miejsce jest oblegane przez tłumy dzieci. - Ilość dzieci które torpeduje codziennie ten plac jest niewyobrażalna. Podejrzewam, że skała Gibraltaru też by wymagała konserwacji przy takim naporze - czytamy komentarz Michała.

Bezpieczeństwo dzieci priorytetem

Co na to miasto? Po licznych apelach ze strony rodziców, urzędnicy postanowili rozwiązać problem. - Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas priorytetem, dlatego dokładny przegląd jest konieczny. Postaramy się, by przebiegł sprawnie. W tym tygodniu nasi pracownicy wraz z wykonawcą dokonają przeglądu wszystkich urządzeń na placu. Po pierwszym, intensywnym miesiącu użytkowania, konieczne jest sprawdzenie ich stanu. Zidentyfikowaliśmy już drobne usterki, chcemy też sprawdzić czy wszystkie, zbudowane specjalnie na potrzeby tej przestrzeni zabawki funkcjonują zgodnie z założeniami. Urządzenia na placu zabaw nie są produktami seryjnymi stąd też potrzeba sprawdzenia tego jak wytrzymują obciążenia jakim są poddawane. Nie wiemy jeszcze jak długo potrwają prace – zależy to od wyniku przeglądu. Postaramy się jednak wykonać je jak najszybciej - mówi nam Karolina Kwiecień-Łukaszewska, Inspektor ds. komunikacji w Dziale Komunikacji Społecznej.

