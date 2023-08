- Pluskwy to problem europejski. Temat ten nie dotyczy tylko Warszawy, ale wszystkich większych miast. Zazwyczaj są one do naszych domów przynoszone czy to z komunikacji miejskiej, szpitali czy sklepów. Zdarza się też, że przechodzą od sąsiadów np. szczelinami w budynkach. Jeśli nie wiemy, gdzie dokładnie znajduje się gniazdo pluskiew, problem ten będzie nawracał – mówi w rozmowie z nami Marcin Puszkarski, prowadzący firmę "Sos Insekt 24" z siedzibą w stolicy. – Obecnie problem ten może narastać. Im jest cieplej, tym więcej jest insektów – dodaje.