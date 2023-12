Do nietypowego zatrzymania doszło 7 grudnia w Mławie, na północy Mazowsza. Policjanci dostali sygnał od grupy wolontariuszy "Zalewski Patrol", którzy zauważyli mężczyznę koczującego na obrzeżach miasta. Policjanci sprawdzili ten sygnał.

Okazało się, ze w pobliżu krajowej "siódemki" znajdowało się koczowisko. Istniała obawa, że człowiek mieszkający w takich warunkach może umrzeć z wychłodzenia. Stąd szybka interwencja funkcjonariuszy.

"W szałasie, ustawionym z palet i banerów reklamowych, odnaleźli torbę podróżną i inne przedmioty, świadczące o przebywaniu w tym miejscu osoby bezdomnej. Wczoraj (07.12), interweniujący dzielnicowi odnaleźli na koczowisku 56-letniego mieszkańca Mławy. Okazało się, że to osoba poszukiwana nakazem doprowadzenia do zakładu karnego. W szałasie na polu nie ukrywał się jednak przed wymiarem sprawiedliwości. Twierdził, że to jego pole i pilnuje swojej własności" - przekazała asp.szt. Anna Pawłowska.