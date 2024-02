Policjant groził nożem klientom jednego z barów na warszawskiej Woli. Funkcjonariusz był pijany. Prokuratura wszczęła śledztwo Redakcja Warszawa

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie policjanta Aleksy Witwicki

W czwartek 15 lutego na warszawskiej Woli doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Do jednego z tamtejszych lokali gastronomicznych wszedł pijany mężczyzna i trzymając w ręku nóż zaczął grozić klientom. Okazało się, że agresor to stołeczny policjant. Funkcjonariusz został zatrzymany, usłyszał zarzuty i wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne.