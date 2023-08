Ponad sto nowych wyświetlaczy na przystankach tramwajowych w Warszawie. Podpisano umowę na blisko 8 mln złotych

W stolicy łącznie pojawi się prawie 400 tablic

Tablice zamontuje firma Dysten, a łączna kwota za zamówienie podstawowe i opcję wyniesie 7 mln 893 tys. zł netto.

Urzędnicy informują, że do nowych wyświetlaczy, które zostaną zamontowane przy istniejących torach w stolicy, dojdzie kolejnych 60 na powstającej trasie do Wilanowa, wzdłuż Gagarina i na Kasprzaka. Oznacza to, że w stolicy w ciągu kilkunastu miesięcy będzie o 161 wyświetlaczy więcej.

Stołeczny Ratusz przypomina, że obecnie w Warszawie jest już 210 przystanków z takimi tablicami. W niedalekiej przyszłości, stolica będzie mogła się więc pochwalić blisko 400 takimi urządzeniami (371 tablic).

Tablice z informacją dla pasażerów są podłączone do sieci i wyświetlają odjazdy tramwajów w czasie rzeczywistym. Tramwajarze korzystają z systemu, który wykorzystuje informacje z satelitarnych nadajników umieszczonych w pojazdach. System przetwarza dane, dzięki czemu można przewidzieć, za ile minut tramwaj podjedzie na przystanek.