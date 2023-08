Popeyes w Warszawie. Jest data otwarcia pierwszego lokalu w stolicy. Na menu w stylu luizjańskim knajpa zaprasza do Złotych Tarasów

Popeyes wkracza do Warszawy

Na początku lipca informowaliśmy, że jesienią w Złotych Tarasach otworzy się Popeyes . Teraz poznaliśmy dokładną datę otwarcia pierwszego w stolicy lokalu należącego do kultowej amerykańskiej sieci fast food. Już 21 września mieszkańcy stolicy i okolic będą mogli się delektować słynnymi kurczakami w luizjańskim stylu. Oficjalne otwarcie restauracji zaplanowano o godzinie 10.00 .

Mnóstwo atrakcji na otwarcie

Tak jak miało to miejsce we Wrocławiu oraz w Szczecinie, otwarciu Popeyes w Warszawie będą towarzyszyć rożne atrakcje. Sieć zdradzi szczegóły bliżej otwarcia lokalu, ale we Wrocławiu wielka akcja promocyjna obejmowała m.in. rozdanie rocznych voucherów na Chicken Sandwich trzem pierwszym osobom, które jako pierwsze ustawiły się pod knajpą. Sandwicha za darmo zjadło również sto pierwszych osób, które tego dnia ustawiły się w kolejce.