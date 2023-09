Pościg ulicami Warszawy. Policjanci zatrzymali 16-latka i jego znajomą. Nastoletni kierowca zakończył ucieczkę na torowisku. Był pijany

W piątek 15 września, wczesnym rankiem, policjanci z Pragi-Północ otrzymali zgłoszenie dotyczące kierowcy, który stylem jazdy zagłuszał ciszę nocną. W sprawę zaangażował się osobiście Naczelnik Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego komendy Policji na Pradze Północ, kom. Karol Olbryś, który nadzorował nocną służbę policjantów.

To właśnie on, przy skrzyżowaniu ulic Al. Solidarności i Targowej zauważył opisaną toyotę. Komisarz Karol Olbryś dał kierowcy sygnał do zatrzymania. Ten zignorował to polecenie i odjechał z dużą prędkością. Policjant rozpoczął pościg za uciekającym - relacjonuje kom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.