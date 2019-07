zobacz galerię (2 zdjęcia) Powiesił swoją "Perełkę" na ogrodzeniu, wcześniej zamordował ojca i babkę. Mężczyzna trafił do aresztu MARZENA BUGALA- AZARKO / ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE zobacz galerię (2 zdjęcia)

Do makabrycznych scen doszło w miejscowości Białobrzegi w woj. mazowieckim. 50-letni mężczyzna w dniu 23 lipca 2019 na bramie wjazdowej do swojej posesji zawiesił skórę i wnętrzności swojego psa "Perełki". Wcześniej, mężczyzna zamordował swojego ojca i babkę. Obecnie przebywa w areszcie a za popełniony czyn grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.