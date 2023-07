Powstanie Warszawskie. Wsparcie z RPA. Najniebezpieczniejsza misja w historii, do kraju o którym nic nie wiedzieli

Większość lotów nad Warszawę odbywała się nocą z terenu Włoch. Churchill zgodził się na dostawy zaopatrzenia do stolicy Polski. Zaznaczył jednak, że loty z Anglii będą zbyt wymagające i ryzykowne. Misję powierzył oddziałom stacjonującym w Brindisi i Foggi. To między innymi 178 Dywizjon RAF, a także 31 i 34 Dywizjon SAAF.

Loty należały nie tylko do niebezpiecznych, ale był wręcz śmiercionośne. Piloci musieli przelecieć około 1500 km nad terenami będącymi – w większości – pod butem III Rzeszy. Z uwagi na zagrożenie oświetleniem przez niemieckie reflektory, momentami trzeba było zniżyć się na pułap nawet do 200 metrów. Żeby wykonać precyzyjny zrzut nad placówką miejską lub podmiejską, trzeba było zejść jeszcze niżej – do mniej więcej stu metrów. To tuż nad dachami budynków.