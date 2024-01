Pożar pociągu Kolei Mazowieckich. Niebezpieczne zdarzenie pod Warszawą. Trwa ustalanie przyczyn wypadku Michał Mieszko Skorupka

W miejscowości Kaczorowy niedaleko Płońska na trasie kolejowej Nasielsk-Sierpc doszło do pożaru szynobusu Kolei Mazowieckich. Zdarzenie miało miejsce we wtorek rano. Spaleniu uległ przedział pasażerski jednego z dwóch wagonów-lokomotyw. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ruch na trasie odbywa się normalnie. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności, w jakich doszło do pożaru.