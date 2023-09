Prace Jerzego Nowosielskiego w Warszawie. W kościele w Wesołej znajduje się "dzieło totalne" wybitnego artysty

Włoska bazylika w Wesołej

To była pierwsza okazja, ażeby zrobić to, co chcę i jak chcę. Taka szansa rzadko się zdarza - wspominał artysta. - W Wesołej pociągała mnie przede wszystkim architektura kościoła, który jest kopią małej, włoskiej bazyliki.

"Totalne dzieło sztuki"

Projektu Nowosielskiego są: ascetyczna ambona, ławy i tron biskupi w prezbiterium oraz nawiązująca do starochrześcijańskiego templonu (barierki) wysoka ażurowa przegroda oddzielająca nawę od prezbiterium. Nawę oświetlają okrągłe, kute w stali żyrandole-świeczniki. - Artysta stworzył tu totalne dzieło sztuki, oddziałujące na odbiorcę światłem, rytmem, kolorem i głęboko przemyślaną symboliką, nastrajające do modlitwy, wyciszenia i zachwytu nad pięknem stworzenia - podkreśla konserwator.

Dom rekolekcyjny

Dewocjonalia, styropian i wilgoć

Po przejściu proboszcza na emeryturę w 2003 roku spójny wystrój świątyni w Wesołej uległ wielu niekorzystnym zmianom. Wymieniono proste tabernakulum, dębowy konfesjonał i sosnowe ławki projektu Nowosielskiego. Mozaikę przesłonięto chodnikiem. Przemyślaną, wyrazistą ikonografię wnętrza zaburzyły dewocyjne obrazy. Katastrofalne w skutkach okazało się pokrycie ceglanej elewacji styropianem. W jej efekcie polichromie uległy częściowemu zawilgoceniu i odbarwieniu, pojawiły się odpryski i zarysowania.

W 2004 roku, chwilę po włączeniu Wesołej do Warszawy, wystrój świątyni został wpisany do rejestru zabytków. Tym samym kościół w Wesołej stał się wtedy najmłodszym polskim zabytkiem, objętym ochroną jeszcze za życia autora. W 2011 roku pieczę nad parafią przejęła ekumeniczna wspólnota Chemin Neuf. Od tego czasu udało się naprawić wentylację świątyni, co częściowo rozwiązało problemy z wilgocią. Zakonnicy konsekwentnie dążą do przywrócenia świątyni pierwotnego wyglądu.