Metro w Warszawie zabytkiem? Do rejestru wpisano mozaiki na stacjach

Jak poinformował prof. Jakub Lewicki, wojewódzki konserwator zabytków - fragmenty wystroju pierwszej linii metra zostały wpisane do rejestru zabytków. - Ceramiczna okładzina zatorowa oraz ceramiczna okładzina dojść do wind na poziomie peronu, umieszczone na stacjach "Ursynów" i "Służew", zostały wpisane do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego - przekazał prof. Lewicki.

Wpis zainicjowali społecznicy ze Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu, których wsparła społeczność zrzeszona wokół profilu Historia Metra w Warszawie.