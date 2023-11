Prasówka z całego tygodnia 5.11.2023 w Warszawie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 29.10 a 4.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Poszukiwani z Warszawy i okolic. Zabójcy, dilerzy, złodzieje. Publikujemy zdjęcia i nazwiska ”?

Przegląd tygodnia: Warszawa, 5.11.2023. 29.10 - 4.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Poszukiwani z Warszawy i okolic. Zabójcy, dilerzy, złodzieje. Publikujemy zdjęcia i nazwiska Zabójstwa, rozboje, kradzieże, handel i produkcja narkotyków. Osoby, których wizerunki publikujemy w naszej galerii, są poszukiwane przez policję na Mazowszu za te i wiele innych przestępstw. Służby proszą każdego, kto ma jakiekolwiek informacje na ich temat, o pomoc w ich znalezieniu. Rozpoznasz kogoś? Przejdź do galerii, aby zobaczyć zdjęcia poszukiwanych. 📢 Targi Plakatu i Komiksu 2023 w Warszawie. Kolorowe światy i wizualna magia na PGE Narodowym PGE Narodowy zamienił się na kilka dni w prawdziwe królestwo twórczości i pasji. To właśnie tam odbywają się tegoroczne Targi Plakatu i Komiksu, które przyciągnęły tłumy zwiedzających, artystów, oraz pasjonatów z całego kraju.

📢 Jesień w Łazienkach Królewskich. Zjawiskowe zdjęcia ze spaceru po najpiękniejszym ogrodzie w Warszawie Złota polska jesień zagościła w Warszawie, przynosząc ze sobą kolorowe dywany liści, chłodniejsze poranki i wyjątkowy urok Łazienek Królewskich. To magiczne miejsce, gdzie przyroda i architektura spotykają się w harmonii, a jesienią staje się jeszcze bardziej zachwycające. Zobaczcie naszą fotogalerię, która przybliży Wam piękno Łazienek Królewskich w tej wyjątkowej porze roku.

Tygodniowa prasówka 5.11.2023: 29.10-4.11.2023 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Memoriał Tomasza Hopfera 2023. Wielka Święto Biegaczy na Ursynowie już za nami! Zobacz zdjęcia uczestników W sobotę 4 listopada, w słoneczny i chłodny dzień, miłośnicy biegania zebrali się w Parku Kultury w Powsinie, by wziąć udział w kolejnej odsłonie Memoriału Tomasza Hopfera. Organizatorem tej sportowej uczty byli członkowie Akademickiego Klubu Lekkoatletycznego "Ursynów," którzy przy wsparciu finansowym Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przygotowali bogaty program zawodów. Przejdź do galerii, aby zobaczyć zdjęcia uczestników biegu.

📢 Hotel wyrasta ponad zabytkowe zabudowania ul. Wierzbowej. Czy okolica Placu Teatralnego została oszpecona? Zmieniają się okolice Placu Teatralnego, ale chyba nie tak jak liczyli na to aktywiści miejscy, wielu mieszkańców i co zapowiadało miasto. Nie chodzi bowiem wcale o likwidacje parkingu czy przeniesienie go podziemie. Po prostu na ulicy Canaletta wyrasta betonowy kolos. Widoczny jest już, gdy spojrzymy w kierunku ulicy Wierzbowej - stojąc na Placu Teatralnym. Temat budzi nie małe kontrowersje. Trudno nam się zresztą dziwić. 📢 Niezwykły futurystyczny dom jak z filmu pod Warszawą. Luksusową willę idealnie wkomponowano w leśne otoczenie. Efekt jest niesamowity Pracownia 77 Studio podzieliła się z nami efektami swojego projektu architektonicznego „Dom na skraju”. Jak słyszymy, to wyjątkowy przykład harmonii architektury i przyrody. Ta luksusowa willa z pokorą ustępuje miejsca naturalnym walorom otoczenia, dyskretnie zanurzając architekturę w gęstwinie lasu. Dom wygląda niczym futurystyczny projekt z filmu. Budynek skomponowano jako zespół płaszczyzn rozmieszczonych pomiędzy drzewami. Czy chcielibyście w takim zamieszkać?

📢 Zuchwała kradzież portfela w centrum handlowym w Warszawie. Policja publikuje wizerunek złodziejek. Znasz te kobiety? W centrum handlowym przy ulicy Fieldorfa 41 w Warszawie doszło do kradzieży portfela z zawartością. Stołeczna policja opublikowała zdjęcia podejrzanych o to przestępstwo kobiet. 📢 Piękna Blanka z "Rolnik szuka żony 10" prywatnie. Kandydatka Artura z Mazowsza wygląda oszałamiająco! Oto jej zdjęcia Pochodząca z Szydłowca Blanka Świercz, jako jedna z trzech kandydatek, została zaproszona przez Artura z Mazowsza, bohatera "Rolnik szuka żony 10" do jego gospodarstwa w Krawcowiznie. Od momentu jej pojawienia się w programie, 24-latka stała się ulubienicą widzów i wielu wróżyło jej przyszłość z przystojnym rolnikiem. Tymczasem na profilu Blanki w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z tajemniczych randek. Wygląda na to, że kobieta znalazła swoją drugą połówkę. Zobaczcie, jak Blanka z "Rolnik szuka żony 10" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Darmowy listopad w rezydencjach królewskich 2023. Bezpłatnie można zwiedzić warszawskie muzea biorące udział w akcji Przez cały listopad zupełnie za darmo można zwiedzać królewskie rezydencje. W akcji organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego biorą udział m.in. Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum w Łazienkach Królewskich i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Darmowy listopad w rezydencjach królewskich potrwa do 30 listopada. 📢 Atak maczetą w Warszawie. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o dzisiejsze ataki W piątek, 3 listopada, rano na Bielanach doszło do ataku. W okolicach Broniewskiego i Kochanowskiego mężczyzna, jadący na rowerze, ranił dwie osoby "ostrym narzędziem". Przez cały dzień w Warszawie trwała policyjna obława. Przed godz. 17 służby poinformowały, że zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o dzisiejsze ataki. Szczegóły poniżej.

📢 Najśmieszniejsze memy o Warszawie i jej mieszkańcach. Przeszukaliśmy Internet i znaleźliśmy prawdziwe perełki. Obejrzyj i uśmiechnij się! Memy o Warszawie bawią niezmiennie od lat. Obrazki okraszone śmiesznymi opisami to coś, co internautom nigdy się nie znudzi. Dowodem na to są coraz to nowsze pomysły, przedstawiające w humorystyczny sposób zarówno bieżące wydarzenia, jak i uniwersalne tematy. Idealnym obiektem do tego typu żartów jest stolica. Czy jej mieszkańcy potrafią się śmiać z samych siebie? Przekonajcie się. W poniższej galerii przedstawiamy najlepsze memy związane z Warszawą, jakie udało nam się znaleźć w sieci. 📢 Atak maczetą w Warszawie. Dwie osoby ranne. Trwa obława W piątek w godzinach porannych doszło do niebezpiecznego zdarzenia na warszawskich Bielanach. W stolicy mężczyzna zaatakował maczetą przechodniów. Trwa policyjna obława. 📢 Nożownik w Warszawie. Zaatakował przypadkową osobę i uciekł. Tak wygląda Policjanci prowadzą poszukiwania mężczyzny, który nocą przy użyciu noża miał zaatakować przypadkowego przechodnia w al. Jerozolimskich w Warszawie. Służby prowadzą postępowanie przygotowawcze dotyczące usiłowania zabójstwa. Komenda Stołeczna Policji ujawnia wizerunek podejrzanego i nagranie z monitoringu.

📢 Praca w Warszawie. Stolica na drugim miejscu w Unii Europejskiej. Spora różnica z resztą województwa Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu wskaźnik zatrudnienia w Unii Europejskiej w 2022 r. osiągnął swój historycznie najwyższy poziom 74,6 proc. Fantastycznym wynikiem może się pochwalić jednak Warszawa, a dokładnie Region Warszawski Stołeczny, który plasuje się tam z drugim najwyższym wynikiem w całej wspólnocie. Szczegóły w artykule poniżej. 📢 Nasz Nowy Dom. Mieszkali w starym domu ze szczurami i dziurawym dachem. Ich los się odmienił "Nasz Nowy Dom" to program, który odmienia życie polskich rodzin poprzez remont ich zaniedbanych, często nie nadających się do życia mieszkań lub domów. W najnowszym odcinku Elżbieta Romanowska wraz z ekipą podjęła wyzwanie przeprowadzenia metamorfozy domu w niewielkiej mazowieckiej wsi Guzów. Właśnie tam, w rozpadającym się budynku, mieszkała pani Nina wraz z córkami. Mamy zdjęcia przed i po remoncie. Kliknijcie w fotografię i zobaczcie, jak przebiegała metamorfoza domu.

📢 Co robić w listopadzie w Warszawie? 26 najlepszych wydarzeń, imprez, koncertów i atrakcji. Gdzie warto się wybrać? Jesień w pełni, dni coraz krótsze, za oknem coraz chłodniej. To jednak nie oznacza, że w Warszawie nie ma co robić. Wręcz przeciwnie. Wybraliśmy dla Was najciekawsze wydarzenia, imprezy, koncerty, wystawy czy atrakcje, które mogą przyciągnąć ludzi w listopadzie. Wiele z nich będzie dostępnych zupełnie za darmo. Co robić, żeby się nie nudzić? Sprawdźcie sami. Kliknij w obrazek, aby przejść do galerii. 📢 Rekordowy lot do Warszawy. Dreamliner LOT pokonał trasę z USA szybciej o godzinę Padł wyjątkowy rekord. Dreamliner Polskich Linii Lotniczych LOT, lecący z Newark w Stanach Zjednoczonych do Warszawy, pokonał tę trasę w godzinę szybciej, niż przewidywał to rozkład. Maszyna osiągnęła prędkość 1230 km/h.

📢 Black Maze 2. W Galerii Północnej powstał straszny labirynt, do którego wejść mogą osoby powyżej 16 lat W Galerii Północnej powstało jedno z najstraszniejszych miejsc w Warszawie. „Black Maze 2” to miejsce, w którym pełno jest szczurów, trupów i pająków. Na odwiedzających czeka m.in. korytarz pełen trupów, ciemnię z głosem małej dziewczynki, mroczny las ze złowieszczymi podmuchami chłodu, upiorny cmentarz, stare prosektorium. Do labiryntu strachu samodzielnie mogą wejść osoby mające co najmniej 16 lat. 📢 Polska stolica narkotykowa. Na Brzeskiej handlują non stop. A tuż obok jest komisariat Narkotykami na Brzeskiej handluje się niemal 24/7. Mieszkańcy mają dość, policja nie możne znaleźć stojących za tym „grubych ryb”, a miasto wstrzymuje się z rewitalizacją. Kiedy Brzeska przestanie być narkotykową mekką Warszawy, do której pielgrzymują chętni na MDMA, metamfetaminę czy klefedron?

📢 Matthew Perry i "Friends" uwielbiani przez Warszawę. Gdzie w Warszawie były miejsca związane z "Przyjaciółmi? "Friends" to jeden z tych seriali, w przypadku których istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że nigdy się nie zestarzeją. W maju przyszłego roku minie 20 lat, odkąd wyemitowano ostatni odcinek kultowego amerykańskiego tytułu. Mimo to, sitcom cieszy się niesłabnącą popularnością, dając radość zarówno jego wiernym fanom, jak i nowym pokoleniom widzów. Niedawno świat obiegła smutna informacja o śmierci jednego z głównych bohaterów produkcji - Matthew Perry'ego. Odtwórcę roli Chandlera opłakiwali widzowie z różnych stron globu, w tym także z Polski. Nie ma się co dziwić - pan Bing i jego najbliżsi mieli mnóstwo fanów w kraju nad Wisłą. W samej Warszawie powstały na ich cześć dwie kawiarnie, odbył się wielki Friendsfest, a jedna z cukierni piekła nawet serialowe ciasteczka. W poniższej galerii przypominamy, miejsca i wydarzenia w stolicy, związane z legendarnymi "Przyjaciółmi".

