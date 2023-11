Hotel wyrasta ponad zabytkowe zabudowania ul. Wierzbowej. Czy okolica Placu Teatralnego została oszpecona?

Zmieniają się okolice Placu Teatralnego, ale chyba nie tak jak liczyli na to aktywiści miejscy, wielu mieszkańców i co zapowiadało miasto. Nie chodzi bowiem wcale o likwidacje parkingu czy przeniesienie go podziemie. Po prostu na ulicy Canaletta wyrasta betonowy kolos. Widoczny jest już, gdy spojrzymy w kierunku ulicy Wierzbowej - stojąc na Placu Teatralnym. Temat budzi nie małe kontrowersje. Trudno nam się zresztą dziwić.

Hotel w zabytkowej okolicy. Zaburza perspektywę z Placu Teatralnego?

No dobrze, ale jak to możliwe, żeby w ścisłym centrum, pełnym zabytkowych i wartościowych architektonicznie budynków, pojawił się nowy element, który zmienia obraz okolicy? Bo zmienia. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Nie jest to może dominanta, ale nie da się go nie zauważyć, gdy spojrzymy w tym kierunku. Wszystko dzieje się na podstawie wydanej przez urzędników dzielnicy Śródmieście, decyzji o warunkach zabudowy. Aktualnie kończy się realizacja inwestycji hotelu PURO przy ulicy Canaletta. To mała ulica w Śródmieściu równoległa do Wierzbowej i w niemal bezpośrednim sąsiedztwie Placu Teatralnego.

Budynek, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w grudniu tego roku budynek ma osiągnąć stan surowy otwarty. Otwarcie hotelu zaplanowano na IV kwartał 2024 roku. W mediach można już znaleźć tłumaczenia, że poprzednik hotelu (budynek z czasów PRL) też był widoczny z tej perspektywy. Wystarczy jednak użyć Google Street View, z ulicy Senatorskiej lub Placu Teatralnego, by zauważyć że dawny budynek ledwo wystawał ponad kamienice przy Wierzbowej i był niemal niewidoczny. W tym przypadku jest inaczej. Hotel jest o jedną kondygnację wyższy, co sprawia różnicę kolosalną. Poniżej zdjęcie z 2017 roku.

Brak planu miejscowego, czyli grzech pierworodny stolicy

Na pewno wiele osób zastanawia się jednak, ale dlaczego w ogóle urzędnicy mieli możliwość wydania takiego zezwolenia. Wszystko z powodu, który już wielokrotnie opisywaliśmy, czyli braku uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu. Proces uchwalania planu, czy też uchwały o przystąpieniu do uchwalania, ruszył w styczniu 2013 roku. Ponad dekadę temu. Do dziś nie zrobiono praktycznie nic. Plan miejscowy jest na etapie koncepcji, ze stron urzędu dowiemy się tylko tyle, że była uchwała o przystąpieniu do tworzenia planu i dekadę temu (listopad 2013) zbiegano wnioski dotyczące planu. Cały czas nie ma żadnych szczegółów, więc obowiązują decyzje o warunkach zabudowy. Plac Teatralny - widok od strony ul. Moliera. Widoczny Teatr Wielki i autobusy Ikarus 280, w tle Osiedle Za Żelazną Bramą (1984). Narodowe Archiwum Cyfrowe Można powiedzieć, że to jedno z najbardziej wstydliwych miejsc i faktów dla obecnego ratusza. Plac Teatralny jest od lat placem jest wyłącznie z nazwy (to po prostu wielki parking), ale teraz została też zaburzona perspektywa ulicy Wierzbowej. Ulicy na której, w Hotelu Angielskim, podczas powrotu spod Moskwy zatrzymywał się Napoleon Bonaparte. Z kolei na Placu Teatralnym w 1945 roku, po kapitulacji III Rzeszy, warszawiacy spontanicznie świętowali koniec wojny. Na placu, w czasie powstania styczniowego i rewolucji 1905 roku, miały miejsce wielkie manifestacje patriotyczne. To miejsce wymaga zmian i przywrócenia mu funkcji prawdziwego placu. Co na to miasto? Hotel wyrastający na ulicy Canaletta Aleksy Witwicki

Będzie odmieniony Plac Teatralny. Tylko kiedy?

22 czerwca zespół z pracowni MAU przedstawił końcową koncepcję. Według projektu zieleń, która obecnie zajmuje nieco ponad 3 proc. powierzchni placu, będzie stanowić od 30 do 50 proc. - Proponujemy dwa zieleńce o organicznych kształtach po wschodniej i zachodniej części placu przy Teatrze Wielkim. Podobne były przed II wojną światową – przekazał Maciej Mycielski z pracowni MAU. Na osi głównego wejścia do Teatru Wielkiego miałaby stanąć duża i okrągła fontanna, nazywana „teatrem wody”. Szczegóły nowej koncepcji znajdziecie poniżej. Póki co, nie wiadomo jednak kiedy może doczekać się realizacji.

