Prawdziwe Jumanji w Warszawie. Już 26 października wyjątkowa atrakcja. Na miejscu także wielki dmuchany tor przeszkód

Środek dżungli w centrum miasta

W sobotę, 26 października Centrum Janki zaprasza całe rodziny do wspólnej zabawy. Wydarzenie towarzyszące premierze najnowszego filmu „Jumanji: Następny poziom”, który wejdzie na ekrany kin już w grudniu, przypadnie do gustu szczególnie najmłodszym.

Na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji: dmuchany tor przeszkód Jumanji, strefa gier PlayStation Jumanji, gdzie dzieci będą mogły zagrać w przygodową grę „Jumanji: Welcome to the Jungle” i Jungle Fever, czyli stanowisko wizażu, na którym makijażyści przemienią dzieci w dzikie zwierzaki oraz wykonają specjalnie dla nich plemienne tatuaże.

Na miejscu będzie kącik plastyczny, w którym dzieci będą mogły rozwiązywać rebusy, łamigłówki oraz kolorować dziką dżunglę oraz strefa foto, gdzie całe rodziny będą mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w otoczeniu dżungli.

Maluchy na pewno ucieszą się też z wielkoformatowej gra planszowej Jumanji, w której dzieci wcielą się w bohaterów gry, a w oryginalnych kostiumach, w otoczeniu dzikich zwierząt będą przemierzać dziką dżunglę.