Puste galerie handlowe w Warszawie. Wszyscy zostali w domach? Odpowiedź jest niestety inna

W największych stołecznych obiektach pojawiały się pojedyncze osoby. Wszędzie poustawiane są automaty do dezynfekcji, a ochrona czujnie liczy klientów w sklepach. Na razie jednak nie ma obaw o łamanie zasad. Na tłumy trzeba będzie poczekać - mylić się będzie jednak ten, kto pomyśli, że to efekt tego, że warszawiacy podchodzą wciąż z respektem do izolacji społecznej.