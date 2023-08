Rada Warszawy zwiększyła budżet dla Parku Żerańskiego. Czy inwestycja w końcu doczeka się realizacji?

Rada Warszawy dofinansowuje Park Żerański

Zniecierpliwienie - kiedy powstanie park?

Mało prawdopodobne wydaje się rozpoczęcie prac jeszcze w tym roku, ale nie jest wykluczone. W wariancie optymistycznym, i przy podpisaniu umowy w najbliższych tygodniach, prace być może ruszyły by pod koniec 2023 roku. Ale wszystko zależy od ewentualnego porozumienia z zainteresowanymi firmami. Obecny budżet pozwalałby wybrać wyłącznie ofertę Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego INMEL Sp. z o.o. - bez opcji. Park zrealizowany miał być pierwotnie do 2025 roku.

Kluczowe tygodnie dla Zarządu Zieleni?

Jeszcze kilka tygodni temu pojawiały się plotki, że dzielnice starają się odebrać zieleń ZZW, a sama instytucja może nie przetrwać. Udało się jednak wywalczyć, które mogą pozwolić w końcu podpisać umowę na Park Żerański, trwa wyłanianie wykonawcy na park linearny nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy, a już niedługo (zapowiadany na koniec III kwartału 2023) przypada planowany termin zakończenia prac na Polu Mokotowskim. Jeżeli we wszystkich trzech przypadkach osiągnięto by sukces to może poważnie wzmocnić pozycję Zarządu Zieleni w przyszłości. Póki co to jednak nadal trzy znaki zapytania.