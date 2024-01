Rafał Trzaskowski potwierdza: będę kandydować na Prezydenta Warszawy. Z kim powalczy obecny gospodarz stolicy?

Rafał Trzaskowski powalczy o reelekcję

- Ja wielokrotnie mówiłem, że będę kandydować na Prezydenta Warszawy, ale oczywiście potrzeba do tego oficjalnego potwierdzenia. Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską i Koalicję Obywatelską mniemam, że w ciągu najbliższych tygodni to się dokładnie stanie - odpowiedział Rafał Trzaskowski, na nasze pytanie o swoją kandydaturę w najbliższych wyborach na Prezydenta Warszawy.

Pozostali kandydaci

Nieoficjalnie często mówi się, że dotychczasowy wojewoda Tobiasz Bocheński może otrzymać nominację z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, żeby powalczyć o fotel prezydenta stolicy. Kto jeszcze? Trwają rozmowy, aby wspólnego kandydata wystawiły ruchy miejskie oraz Lewica, PSL i Polska 2050 . Jeśli tak się stanie to będzie trzeci poważnie liczący się kandydat. Nie ma jednak pewności na ile szeroką koalicję uda im się zawrzeć. Jak mówił nam Jan Mencwel, także wymieniany wśród potencjalnych kandydatów, ważne są też wybory do Rady Warszawy. Szeroka koalicja pozwoliłaby tam wprowadzić swoich przedstawicieli, którzy byliby pewną alternatywą wobec PO.

- To oni [radni - przyp. red.] mają realny wpływ na większość decyzji. Dzisiaj tam PO ma samodzielną większość. Realny próg do rady wynosi zdecydowanie więcej niż 5%. My to wiemy i chcąc wprowadzić tam przedstawicieli postaramy zbudować się jak najszersze porozumienie - mówił nam Jan Mencwel. Zapewne swoją propozycję będzie mieć Konfederacja, a także Bezpartyjni Samorządowcy. Giełda nazwisk powinna ruszyć w najbliższych tygodniach.