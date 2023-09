Robert N. znany jako "Frog" odsiedział wyrok w brytyjskim więzieniu. Popularny pirat drogowy jest już na wolności

Frog odsiedział wyrok w Anglii

Przypomnijmy, że w 2020 roku, Sąd Rejonowy Warszawa Wola skazał "Froga" na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w związku z łamaniem przepisów ruchu drogowego. Rok później wyrok się uprawomocnił. Robert N. nie zgłosił się jednak do odbycia kary.

26 stycznia 2022 roku brytyjscy policjanci zatrzymali skazanego Londynie. Do akcji doszło we współpracy z polskimi oficerami łącznikowymi. Mężczyzna trafił wówczas do aresztu. Strona polska wnioskowała o ekstradycję - jak się później okazało, bezskutecznie.