Te inwestycje czekają na realizacje od lat. Czy przełom w sprawie Sali Kongresowej to dobra wiadomość dla innych w poczekalni?

Klasyczna obietnica składana w praktycznie każdej kolejnej kampanii wyborczej. Warszawa miała doczekać się całej sieci parkingów podziemnych w Śródmieściu i okolicach. Obecnie powstaje jeden przy Placu Powstańców Warszawy i ma zacząć działać na przełomie 2024 i 2025 roku. ZTM rok temu ogłaszał kolejny raz przetarg na analizę wykorzystania pustki technologicznej na Placu Wilsona, ale póki co więcej informacji na ten temat nie ma, podobnie z parkingiem pod ulicą Chłodną. Dzień po I turze wyborów samorządowych w 2018 roku ratusz ogłosił przetarg na przygotowanie projektu miejskiego, podziemnego parkingu przy ul. Chłodnej. Dwukondygnacyjny obiekt miał pomieścić około 230 pojazdów, ale do dzisiaj nie udało się go zrealizować.

materiały prasowe