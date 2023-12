Rondo Sedlaczka w Warszawie zamknięte. Ostatnie prace przy modernizacji skrzyżowania. Utrudnienia dla kierowców, autobusy na objazdach

Zamknięcie Ronda Sedlaczka

Utrudnienia w weekend

Przywrócenie ruchu zostało zaplanowane na poniedziałek, 4 grudnia przed godziną 5:00 . Zakres otwarcia skrzyżowania uzależniony będzie od postępu w pracach, na co decydujący wpływ ma pogoda. Jeśli zbyt niskie temperatury lub opady śniegu uniemożliwią wykonanie wszystkich prac, w poniedziałek powróci dotychczasowa organizacja ruchu (przejazd wahadłowy po zachodniej stronie ronda), a układanie nawierzchni będzie kontynuowane w kolejny weekend.

Objazd wyznaczony został Alejami Ujazdowskimi oraz ulicami Książęcą i Ludną do Wisłostrady lub ulicą Czerniakowską do Trasy Łazienkowskiej.

Autobusy pojadą innymi trasami

Przebudowa ronda Sedlaczka

Inwestorem przebudowy wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, wykonawcą firma SKANSKA. Koszt inwestycji to około 90,5 mln zł.

Część pieszo-rowerowa po stronie południowej wiaduktów będzie gotowa do marca 2024 r. Do tego czasu zakończą się także wszystkie pozostałe prace, w tym m.in. wykonywanie nawierzchni żywicznych na elementach wiaduktu południowego, budowa schodów w rejonie skarpy warszawskiej i drogi rowerowej w parku Ujazdowskim - przekazał Stołeczny Ratusz w komunikacie.

Na Trasie Łazienkowskiej trwa likwidacja przejazdów, które w trakcie remontu umożliwiały organizację ruchu w obydwu kierunkach po jednej stronie drogi. Związane z tym prace wymagały zamknięcia wewnętrznych pasów ruchu i potrwają do 10 grudnia.

Zamknięcie budowy CPK to koszt 3-4 miliarda złotych – twierdzi Marcin Horała. Pełnomocnik rządu ds. lotniska tłumaczył, jak mógłby wyglądać dalszy harmonogram budowy. Pod warunkiem, że projekt będzie…

Prace na ulicy Chodeckiej

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przypomniał w komunikacie, że w piątek 1 grudnia o godzinie 20:00, rozpoczną się prace polegające na wymianie nawierzchni ulicy Chodeckiej. Potrwają one do poniedziałku, 4 grudnia, do godziny 5:00.