Zajezdnia Annopol w Warszawie. Trwa budowa najnowocześniejszej zajezdni tramwajowej w Polsce. Wielkie otwarcie już za kilka miesięcy

Tramwaje Warszawskie opublikowały najnowszy komunikat w sprawie budowy nowoczesnej zajezdni tramwajowej na Białołęce. W poście zamieszczonym w mediach społecznościowych przypomniano, że pierwsze pojazdy komunikacji miejskiej wjadą tam w przyszłym roku. Łącznie znajdzie się tam miejsce dla 150 tramwajów.

To będzie inteligentna zajezdnia, bo wiele z tego, co robimy w zajezdniach ręcznie zrobi się automatycznie. Na przykład - przekładanie zwrotnic i przydzielanie toru albo raportowanie stanu technicznego tramwajów. Będzie to też bardzo zielona zajezdnia - panele słoneczne, pompy ciepła, nawet będziemy magazynowali deszczówkę. Pierwsze tramwaje wjadą do tej zajezdni w przyszłym roku - czytamy w komunikacie.